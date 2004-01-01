Семья
Акция, посвященная празднику Дню семьи, любви и верности
Акция, посвященная празднику Дню семьи, любви и верности
В рамках акции, основной темой которой станет пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей, специалисты Центра медицинской профилактики проведут ряд мероприятий.
Среди них – викторина «Интеллектуальный штурм по здоровому образу жизни», составление коллективных коллажей «Меньше знаешь – крепче СПИД» и «Портрет идеального супруга/супруги», работа фотозоны «Мама, папа, брат и я – идеальная семья!».
Развлекательную программу представят участники Объединения молодежных центров.
Организаторы будут распространять литературу санитарно-просветительской направленности и листовки-поздравления для беременных женщин в рамках акции «Подари мне жизнь!».