Семейный марафон

В соревновании примут участие семьи из городов Мурманск, Снежногорск и Полярный, воспитывающие детей в возрасте до 18 лет.

В этом году тема конкурса – «Марафон семейных рекордов». Участники подготовят домашнее задание. Во время приветствия «Семья, на старт!» команды представят названия, эмблемы, девизы и речёвки. Этап «Копилка творческих достижений» позволит конкурсантам блеснуть своими творческими способностями, а конкурс «Эстафета семейного успеха» покажет спортивную подготовку команд.

Все участники награждаются памятными дипломами и сувенирами. По итогам работы жюри семьям присуждаются Дипломы за I, II и III место.

Мероприятие направлено на укрепление значимости роли семьи как основы современного общества, развитие и распространение новых форм организации семейного досуга и отдыха, а также пропаганду здорового образа жизни.