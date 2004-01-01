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Семейный марафон

Областной творческий семейный конкурс

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События: Концерты, Фестивали.

В соревновании примут участие семьи из городов Мурманск, Снежногорск и Полярный, воспитывающие детей в возрасте до 18 лет.

В этом году тема конкурса – «Марафон семейных рекордов». Участники подготовят домашнее задание. Во время приветствия «Семья, на старт!» команды представят названия, эмблемы, девизы и речёвки. Этап «Копилка творческих достижений» позволит конкурсантам блеснуть своими творческими способностями, а конкурс «Эстафета семейного успеха» покажет спортивную подготовку команд.

Все участники награждаются памятными дипломами и сувенирами. По итогам работы жюри семьям присуждаются Дипломы за I, II и III место.

Мероприятие направлено на укрепление значимости роли семьи как основы современного общества, развитие и распространение новых форм организации семейного досуга и отдыха, а также пропаганду здорового образа жизни.

ДК им. С.М. Кирова
8 апреля
13:00
Цены

Дополнительная информация по телефону 8 (8152) 45-76-58

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