Семейный бал

Насыщенная программа позволит каждому гостю получить истинное удовольствие, насладиться развлекательной программой, сделать семейные фотографии и приятно провести время.
Вас ждет:
- Зона-велком – интереснейшие развлечения для пар, фотозона
- Угощение от ресторана отеля Park Inn by Radisson «Полярные Зори»
- Игристое шампанское
- Фотосессии и видео репортажи (каждый посетитель будет иметь возможность найти себе семейного фотографа, сфотографироваться на память)
- Удивительные и яркие шоу-номера
- Танцевальные паузы
- Отличное настроение всем участникам
Дресс-код:
- Леди – вечернее платье (желательно в пол)
- Кавалеры – строгий костюм с галстуком или бабочкой