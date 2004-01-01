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Семейный бал

Танцевальный вечер для семейных пар

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События: Бал, Вечер отдыха.

Насыщенная программа позволит каждому гостю получить истинное удовольствие, насладиться развлекательной программой, сделать семейные фотографии и приятно провести время.

Вас ждет:

  • Зона-велком – интереснейшие развлечения для пар, фотозона
  • Угощение от ресторана отеля Park Inn by Radisson «Полярные Зори»
  • Игристое шампанское
  • Фотосессии и видео репортажи (каждый посетитель будет иметь возможность найти себе семейного фотографа, сфотографироваться на память)
  • Удивительные и яркие шоу-номера
  • Танцевальные паузы
  • Отличное настроение всем участникам

Дресс-код:

  • Леди – вечернее платье (желательно в пол)
  • Кавалеры – строгий костюм с галстуком или бабочкой
Цены

от 3900 руб./с пары

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