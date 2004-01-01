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Семен Хаймович

Впервые в Мурманске талантливый исполнитель собственных авторских песен

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События: Концерты.

Творческий путь Семена Хаймовича начался в Азербайджане, где он окончил консерваторию. Но уже более 20 лет певец, обладающий уникальным тембром, живет в Израиле. С.Хаймович гастролировал  в России, но в Мурманск приезжает впервые. Это харизматичный, чувственный и эмоциональный певец, талантливый исполнитель собственных авторских песен, а также кавер версий мировых хитов и знаменитых синглов на русском, иврите, азербайджанском и идише. Дает концерты совместно с профессиональной группой клезмеров. Альбом Семена Хаймовича "Песни моего сердца" был переиздан с новыми миксами и треками.

Филармония
4 марта
17:00
Цены

300-400 р.

Подробная информация: 45-08-67

Электронные билеты можно приобрести на сайте Филармонии

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