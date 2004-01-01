Секретный кабанчик

Неформатная выставка-сюрприз представляет собой шуточное литературное гадание. Читателям предлагается выбрать вслепую свою романтичную историю на грядущий 2019 год. На выставке представлены лучшие произведения о любви от классиков мировой литературы и современных мастеров жанра: книги Шарлотты Бронте, Ивана Бунина, Михаила Булгакова, Николаса Спаркса, Екатерины Вильмонт, Джо Мойес, Александра Грина и др.