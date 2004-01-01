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Фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина

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События: Выставки.

Фотовыставка включает в себя 40 фоторабот – это увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, отражающие повседневное течение жизни. Это люди со своими интересами, характерами и увлечениями. 

ДК им. С.М. Кирова
c 17 января по 17 февраля
Цены

Вход свободный

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