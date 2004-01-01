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Фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина
Фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина
Фотовыставка включает в себя 40 фоторабот – это увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, отражающие повседневное течение жизни. Это люди со своими интересами, характерами и увлечениями.
Вход свободный
Выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства
Выставка предметов из коллекций клубов военно-исторической реконструкции «Мидгард» и «Снежный волк»