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Scream

Особенное событие для всех любителей качественного саунда!

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Ограничения: 21+ FC/DC
События: Вечеринки.

День рождения человека, чей стиль и подача в музыке не меняется уже на протяжении второго десятилетия. Настоящий мастер, стоявших у истоков мурманского клаббинга.

В эту субботу День рождения легенды! S-C-R-E-A-M «Dark Birthday»

Support: Yura Uran & Shoom

Line up:

23:00 – 01:30 Slava Shoom
01:30 – 04:00 S-C-R-E-A-M
04:00 – 06:00 Yura Uran

7 небо
2 декабря
23:00
Цены

Вход свободный

Информация о резерве столов по телефону: 70-88-77 

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