Scream
Особенное событие для всех любителей качественного саунда!
День рождения человека, чей стиль и подача в музыке не меняется уже на протяжении второго десятилетия. Настоящий мастер, стоявших у истоков мурманского клаббинга.
В эту субботу День рождения легенды! S-C-R-E-A-M «Dark Birthday»
Support: Yura Uran & Shoom
Line up:
23:00 – 01:30 Slava Shoom
01:30 – 04:00 S-C-R-E-A-M
04:00 – 06:00 Yura Uran
Вход свободный
Информация о резерве столов по телефону: 70-88-77
Вечеринка What u Want снова в деле!
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