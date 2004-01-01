Особенное событие для всех любителей качественного саунда!

Ограничения: 21+ FC/DC

День рождения человека, чей стиль и подача в музыке не меняется уже на протяжении второго десятилетия. Настоящий мастер, стоявших у истоков мурманского клаббинга.

В эту субботу День рождения легенды! S-C-R-E-A-M «Dark Birthday»

Support: Yura Uran & Shoom

Line up:

23:00 – 01:30 Slava Shoom

01:30 – 04:00 S-C-R-E-A-M

04:00 – 06:00 Yura Uran