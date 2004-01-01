В рамках федерального проекта «Science Drama» состоится читка пьесы Любы Стрижак «Роль». Пьеса рассказывает о знакомстве физика-ядерщика с актёром . Особенность проекта в том, что наука заходит в театр, а учёные превращаются в артистов.

Постановщиком читки «Роль» выступит руководитель театрального коллектива «Северное сияние» Кольского районного Центра культуры Дмитрий Руденко. В читке примут участие актеры театрального коллектива и преподаватель физики Нахимовского училища Константин Белоушко.

«Science Drama» – это проект сети информационных центров по атомной энергии, где наравне с профессиональными актёрами участие в театральном событии принимают учёные.