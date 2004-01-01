Счётчик Мыслей
Большой сольный концерт группы
Большой сольный концерт группы
Счётчик Мыслей отыграет большой сольный концерт с презентацией электрической программы «Прыжок в бездну». Это будет отчётное выступление в преддверие небольшого тура, на концерте прозвучит несколько совершенно новых треков с грядущего альбома.
Мы готовимся неплохо потрясти сцену и ждём каждого из вас оторваться по полной программе!
300 р.
Заказ столов по телефону: 25-75-75
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