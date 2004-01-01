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Счётчик Мыслей

Большой сольный концерт группы

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Ограничения: 18+
События: Концерты.

Счётчик Мыслей отыграет большой сольный концерт с презентацией электрической программы «Прыжок в бездну». Это будет отчётное выступление в преддверие небольшого тура, на концерте прозвучит несколько совершенно новых треков с грядущего альбома.

Мы готовимся неплохо потрясти сцену и ждём каждого из вас оторваться по полной программе! 

Rock'n'Roll music bar
11 марта
21:00
Цены

300 р.

Заказ столов по телефону: 25-75-75

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