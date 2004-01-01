Ограничения: 18+

Счётчик Мыслей отыграет большой сольный концерт с презентацией электрической программы «Прыжок в бездну». Это будет отчётное выступление в преддверие небольшого тура, на концерте прозвучит несколько совершенно новых треков с грядущего альбома.

Мы готовимся неплохо потрясти сцену и ждём каждого из вас оторваться по полной программе!