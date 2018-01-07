Щелкунчик
Прекрасная, рождественская история о любви, сказка, которая понравится и детям, и взрослым.
Прекрасная, рождественская история о любви, сказка, которая понравится и детям, и взрослым.
Более 120 лет назад произведение немецкого сказочника Гофмана сроднилось с музыкой Чайковского. Путешествие девочки Мари и Щелкунчика по сказочной стране, столкновение со злым мышиным королем и счастливый финал мы готовы пересматривать вновь и вновь!
Зрителей ждут великолепные костюмы, массовые сцены, захватывающее действие и, конечно же, потрясающая музыка. «Щелкунчик» – это прекрасная, рождественская история о любви, сказка по которой тоскуют взрослые. А сюжет в нем такой же светлый и радостный, как ожидание самого Нового года.
600-1700 р.
Билеты можно приобрести по ссылке
Телефон касссы: 520-522
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