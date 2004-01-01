Всемирно известная сказка немецкого писателя, композитора и музыканта Эрнста Теодора Амадея Гофмана, одна из лучших рождественских сказок в мировой литературе.

Это удивительная, таинственная и добрая история. Она рассказывает не только о приключениях маленькой девочки Мари и ее друга Щелкунчика, но главное, эта сказка напоминает нам о том, что, если верить в чудо, оно обязательно произойдет...

Ведь именно вера в чудеса превратит Щелкунчика из немой деревянной куклы в прекрасного принца и приведет его спасительницу, Мари, в сказочный мир.

Рождество - время чудес! Время сказочных историй и прекрасной музыки!