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Щелкунчик

Музыкальная сказка с песочной анимацией

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События: Спектакли, Представления.

Всемирно известная сказка немецкого писателя, композитора и музыканта Эрнста Теодора Амадея Гофмана, одна из лучших рождественских сказок в мировой литературе. 

Это удивительная, таинственная и добрая история. Она рассказывает не только о приключениях маленькой девочки Мари и ее друга Щелкунчика, но главное, эта сказка напоминает нам о том, что, если верить в чудо, оно обязательно произойдет...

Ведь именно вера в чудеса превратит Щелкунчика из немой деревянной куклы в прекрасного принца и приведет его спасительницу, Мари, в сказочный мир.

Рождество - время чудес! Время сказочных историй и прекрасной музыки! 

  • Художник песочной анимации – Лилия Чистина
  • Художественное слово и вокал – Екатерина Ефремова
  • Скрипка – Евгений Попов
  • Виолончель – Екатерина Охраминская
  • Фортепиано – Петр Макаров
Филармония
c 5 по 7 января 2020
15:00
Цены

400 - 700 р.

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