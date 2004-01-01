Счастье улыбнулось мне!

Более 6 000 полотен написал за свою жизнь Иван Константинович Айвазовский. Не все из них были морскими пейзажами, не все были безоговорочными шедеврами. Однако, что касается моря – нет другого художника, который бы так убедительно, легко и свободно справился с этим труднейшим мотивом в живописи. «Я царь земли, а ты – царь моря», – говорил император Николай I художнику Айвазовскому.

Иван Константинович прожил долгую жизнь, был любим зрителями, счастливо женат – никаких видимых потрясений. Но, как у всякого великого человека, масштаб его личности превосходит обыденность. Об этом расскажут представленные на выставке издания из фонда библиотеки. Это книги и художественные альбомы, великолепные иллюстрации которых переносят зрителя в мир великого мариниста Ивана Константиновича Айвазовского.