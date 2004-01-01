Самые необычные автомобили мира

Уникальные автомобили, уникальные эпохи… История автомобиля необыкновенно интересна. Кем были ее творцы? Как создавались прославленные автомобильные фирмы? Чем знамениты марки машин, ставшие в разные годы событиями автомобильного мира? Об этом и многом другом можно узнать из книг, представленных на нашей выставке.

Книга К. Шляхтинского «Автомобиль в России» рассказывает о первом, наименее известном этапе автомобилизации. В её основе - архивные источники, газеты и журналы начала ХХ века.

Книга «Знаменитые автомобили 1870-1918 гг.» предназначена для всех, кто увлекается историей автомобильной техники. Она знакомит читателей с самыми известными образцами легковых автомобилей, созданных с момента их появления до конца первой мировой войны. В популярной форме рассказывается о развитии конструкций самобеглых экипажей, судьбе их разработчиков и атмосфере, в которой происходили описанные события.

Издание «Автомобили мира» заинтересует всех, кто хочет узнать об автомобиле как можно больше. Это энциклопедия самых известных автомобилей мира, многие из которых стали классическими. В книге более 1500 фотографий, большинство из которых впервые публикуются в России. Книга знакомит читателя с самыми знаменитыми моделями автомобилей, включая и те, которые из-за своего футуристического дизайна выпускались в единичных экземплярах.