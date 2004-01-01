Самые необычные автомобили мира
Выставка изданий, посвященных редким автомобилям
Выставка изданий, посвященных редким автомобилям
Уникальные автомобили, уникальные эпохи… История автомобиля необыкновенно интересна. Кем были ее творцы? Как создавались прославленные автомобильные фирмы? Чем знамениты марки машин, ставшие в разные годы событиями автомобильного мира? Об этом и многом другом можно узнать из книг, представленных на нашей выставке.
Книга К. Шляхтинского «Автомобиль в России» рассказывает о первом, наименее известном этапе автомобилизации. В её основе - архивные источники, газеты и журналы начала ХХ века.
Книга «Знаменитые автомобили 1870-1918 гг.» предназначена для всех, кто увлекается историей автомобильной техники. Она знакомит читателей с самыми известными образцами легковых автомобилей, созданных с момента их появления до конца первой мировой войны. В популярной форме рассказывается о развитии конструкций самобеглых экипажей, судьбе их разработчиков и атмосфере, в которой происходили описанные события.
Издание «Автомобили мира» заинтересует всех, кто хочет узнать об автомобиле как можно больше. Это энциклопедия самых известных автомобилей мира, многие из которых стали классическими. В книге более 1500 фотографий, большинство из которых впервые публикуются в России. Книга знакомит читателя с самыми знаменитыми моделями автомобилей, включая и те, которые из-за своего футуристического дизайна выпускались в единичных экземплярах.
Выставка изделий лучших кружевниц Кольского полуострова
Выставка из собрания Владимира Беликова