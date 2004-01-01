Международный день саамов — ежегодный национальный праздник, отмечаемый 6 февраля саамами Скандинавии, Финляндии и России. В странах Северной Европы во время официальных действий над мэрий или ратушей поднимается саамский флаг и звучит гимн «Sámi soga lávllaat». Для детей и подростков проводятся различные мероприятия, в школах и детских садах рассказывают о саамах, их истории, культуре.

В рамках мероприятия мурманчане посетят экскурсию «Саамы – коренные жители Кольского края» и узнают об особенностях повседневной жизни, быта и культуры кольских саамов. Ребятам расскажут о традиционных промыслах саамов — домашнем оленеводстве, охоте и рыболовстве. Также гости увидят уникальные предметы саамского быта: головные уборы – шамшуру и перевязку; верхнюю одежду – печок и малицу; жилища – вежу, куваксу, пырт.

Юные посетители узнают, как жили их ровесники, дети-саамы, более 100 лет назад: как одевались, как развлекались, какие у них были игрушки.

В завершение мероприятия дети создадут закладку для книг с саамским орнаментом в технике «аппликация» и раскроют тайну саамского узора: как изображались птицы, животные и растения, какое магическое значение имеет цвет и форма узора.

Программа:

12:00 – экскурсия «Саамы – коренные жители Кольского края» и мастер-класс

15:00 – экскурсия «Саамы – коренные жители Кольского края» и мастер-класс