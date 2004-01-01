Самый детский день!

ДК им. С.М. Кирова приглашает юных мурманчан на самый детский праздник!

В 11:30 на площади Дворца культуры пройдет конкурс рисунка на асфальте «МЕЛ ФЕСТ», посвященный 80-летию со дня образования Мурманской области. Ребята смогут проявить свою фантазию и нарисовать любимые уголки родного края.

В 12:00 всех любознательных детишек специалисты областной «Кировки» приглашают в «Лабораторию детских чудес», где мальчишки и девчонки примут участие в спортивных экспериментах, проявят свои творческие способности на площадке «Полёт», пообщаются со зверятами зооуголка. На площадке «Детские рекорды» детвора сможет узнать, у кого из присутствующих самые широкие объятия, а также кто самый высокий и улыбчивый ребенок.

В 13:00 во время развлекательной программы «Когда на планете хозяева дети» всех ребят ждут веселые игры, шутки, хитовые песни и зажигательные танцы.