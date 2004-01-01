Саамская певунья Павла Конькова

Павла Ивановна Конькова родилась 11 июля 1936 года в селе Ловозеро. Саамская исполнительница народного ансамбля песни и танца «Луявьр» обладала хорошим музыкальным слухом, голосом приятного тембра, который полностью раскрывался при исполнении саамских народных песен.

За долгую творческую жизнь Павла Конькова участвовала во всех дальних и ближних гастролях ансамбля. Ее голос звучал на ВДНХ СССР, в Кремлевском Дворце съездов, в Ленинграде, в Норвегии, Швеции, Финляндии, в Талине и Тарту, выступала саамская исполнительница и в оленеводческих и рыболовецких бригадах, в пошивочных мастерских Ловозера, в отдаленных селах района.

Фильм снят руководителем Народного самодеятельного коллектива центр теле-видео искусства «Ловозерский Центр развития досуга и культуры» Владимир Кузнецов.

Трансляция будет доступна в группе ВКонтакте Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова.