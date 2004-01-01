Саамская мозаика

Выставка представляет уникальные этнографические коллекции из фондов Мурманского областного краеведческого музея. Посетители увидят археологическую коллекцию: железное оружие, орудия охоты и рыболовства, предметы быта, украшения из серебра и бронзы XI-XIV веков, обнаруженные на Кольском полуострове.

На выставке также будут представлены фотографии лапландской этнографической экспедиции Дмитрия Константинович Соловьева. Экспедиция состоялась в мае-сентябре 1911 года и была подготовлена по поручению Этнографического Отдела Русского Музея императора Александра III с целью изучения традиционной культуры Кольский саамов. Маршрут экспедиции пересёк весь Кольский полуостров.

Гости познакомятся с этнографической коллекцией предметов быта: с орудиями рыболовного промысла и оленеводства, снаряжением охотника, элементами оленей упряжи, домашней утварью, одеждой.