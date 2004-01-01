История самовара в России насчитывает немногим более 300 лет. Появился он в конце XVII века, а через 200 лет стал настоящим «царём» чаепития. Старинный самовар являлся символом семейного очага, уюта, дружеского общения, а чаепитие из него – национальным традиционным обычаем русского народа.

На выставке представлены самовары из частной коллекции мурманского коллекционера Сергея Михайловича Шепелева. В экспозиции можно увидеть самовары XIX — начала XX века, изготовленные на фабриках: «Товарищество наследников В.С. Баташева», «Товарищество Кольчугина», «Товарищество Аленчиков и Зимин», «Фабрика братьев Петровых», «Паровая самоварная фабрика торгово-промышленного товарищества М. Слиозберг», «Григорий Романов». Выставка дополнена предметами из фондового собрания музея.