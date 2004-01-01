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Самопрезентация

Собрание спикер-клуба

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События: Учеба, Презентации, Лекции.

Умение коротко и ярко рассказать о себе перед аудиторией не раз и не два пригодится вам в жизни, но далеко не всегда во время выступления публика к вам благожелательно настроена – возможны равнодушие, демонстративное игнорирование, перебивание, личные выпады, каверзные вопросы и другие виды саботажа.

О том как не потерять лицо в подобной ситуации, выбрать верную линию поведения и обернуть энергию агрессора против него же самого, мы расскажем и вместе потренируемся на нашей встрече!

New York Coffee
20 июля
19:00
Цены

Стоимость по стандартному таймингу кофейни – 150 р.\ час

Запись производится по телефону: +7 (960) 027-33-32

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