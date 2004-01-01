Самопрезентация

Умение коротко и ярко рассказать о себе перед аудиторией не раз и не два пригодится вам в жизни, но далеко не всегда во время выступления публика к вам благожелательно настроена – возможны равнодушие, демонстративное игнорирование, перебивание, личные выпады, каверзные вопросы и другие виды саботажа.

О том как не потерять лицо в подобной ситуации, выбрать верную линию поведения и обернуть энергию агрессора против него же самого, мы расскажем и вместе потренируемся на нашей встрече!