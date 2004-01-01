Самодисциплина

Мастер-класс для Вас, если:

У Вас много целей, но толком ничего не делаете для их реализации.

Вы готовы изменить свою жизнь к лучшему, но постоянно

откладываете действия на понедельник.

Вы видите, как другие люди достигают высоких результатов,

а Вы, по-прежнему, на том же месте.

Вы хотите сделать свою жизнь яркой, насыщенной, интересной.

Вы хотите найти то, чему посвятить себя и свою жизнь.

Вы узнаете:

Почему так мало людей добиваются успеха и как оказаться среди тех, кому успех обеспечен.

Как гарантированно быстро достигать любых поставленных задач.

Как использовать техники неизбежного роста.

Где искать бесконечные источники мотивации и что вообще такое мотивации.

Почему Ваш результат Вас не устраивает и как сделать наоборот.

На мастер-классе Вы:

Поставите цели.

Совершите первые шаги для их достижения.

Получите 5 самых действенных инструментов для реализации намеченных целей.

Получите алгоритм по умножению своих результатов в несколько раз в кратчайшие сроки.

Получите инструменты для эффективного распределения своего времени.

Сфокусируетесь на результате, а не на процессе.

Получите проверенный алгоритм нахождения своего предназначения.

Поймете, как отличить истинные цели от ложных.

Получите 3 эффективных инструмента для выполнения обещаний.

Ведущий – Сергей Куракин. Он является тренером проекта «Спарта», КМС по гандболу, КМС по армрестлингу, КМС по регби. Действующий игрок Регби-клуба «Торпедо Москва». Призер России по регби. Владелец Клуба Единоборств «Ярослав» в г.Самара.