Самодисциплина

Мастер-класс для Вас, если:
- У Вас много целей, но толком ничего не делаете для их реализации.
- Вы готовы изменить свою жизнь к лучшему, но постоянно
- откладываете действия на понедельник.
- Вы видите, как другие люди достигают высоких результатов,
- а Вы, по-прежнему, на том же месте.
- Вы хотите сделать свою жизнь яркой, насыщенной, интересной.
- Вы хотите найти то, чему посвятить себя и свою жизнь.
Вы узнаете:
- Почему так мало людей добиваются успеха и как оказаться среди тех, кому успех обеспечен.
- Как гарантированно быстро достигать любых поставленных задач.
- Как использовать техники неизбежного роста.
- Где искать бесконечные источники мотивации и что вообще такое мотивации.
- Почему Ваш результат Вас не устраивает и как сделать наоборот.
На мастер-классе Вы:
- Поставите цели.
- Совершите первые шаги для их достижения.
- Получите 5 самых действенных инструментов для реализации намеченных целей.
- Получите алгоритм по умножению своих результатов в несколько раз в кратчайшие сроки.
- Получите инструменты для эффективного распределения своего времени.
- Сфокусируетесь на результате, а не на процессе.
- Получите проверенный алгоритм нахождения своего предназначения.
- Поймете, как отличить истинные цели от ложных.
- Получите 3 эффективных инструмента для выполнения обещаний.
Ведущий – Сергей Куракин. Он является тренером проекта «Спарта», КМС по гандболу, КМС по армрестлингу, КМС по регби. Действующий игрок Регби-клуба «Торпедо Москва». Призер России по регби. Владелец Клуба Единоборств «Ярослав» в г.Самара.