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Самодисциплина

Мастер-класс от тренера международного проекта «Спарта»

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События: Мастер-класс.

Мастер-класс для Вас, если:

  • У Вас много целей, но толком ничего не делаете для их реализации.
  • Вы готовы изменить свою жизнь к лучшему, но постоянно
  • откладываете действия на понедельник.
  • Вы видите, как другие люди достигают высоких результатов,
  • а Вы, по-прежнему, на том же месте.
  • Вы хотите сделать свою жизнь яркой, насыщенной, интересной.
  • Вы хотите найти то, чему посвятить себя и свою жизнь.

Вы узнаете:

  • Почему так мало людей добиваются успеха и как оказаться среди тех, кому успех обеспечен.
  • Как гарантированно быстро достигать любых поставленных задач.
  • Как использовать техники неизбежного роста.
  • Где искать бесконечные источники мотивации и что вообще такое мотивации.
  • Почему Ваш результат Вас не устраивает и как сделать наоборот.

На мастер-классе Вы:

  • Поставите цели.
  • Совершите первые шаги для их достижения.
  • Получите 5 самых действенных инструментов для реализации намеченных целей.
  • Получите алгоритм по умножению своих результатов в несколько раз в кратчайшие сроки.
  • Получите инструменты для эффективного распределения своего времени.
  • Сфокусируетесь на результате, а не на процессе.
  • Получите проверенный алгоритм нахождения своего предназначения.
  • Поймете, как отличить истинные цели от ложных.
  • Получите 3 эффективных инструмента для выполнения обещаний.

Ведущий – Сергей Куракин. Он является тренером проекта «Спарта», КМС по гандболу, КМС по армрестлингу, КМС по регби. Действующий игрок Регби-клуба «Торпедо Москва». Призер России по регби. Владелец Клуба Единоборств «Ярослав» в г.Самара.

Цены

500 р.

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