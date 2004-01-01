Самообразование в моде

Открытая лекция модельера, члена Союза дизайнеров России Натальи Туровниковой. Наталья является автором VOGUE Россия, fashion-блогером и стилистом. Она также поддерживает молодых дизайнеров, выступает в качестве стилиста и продюсера модных показов.

Лекция приурочена к проведению ежегодного международного конкурса Lexus Design Awards, который был учреждён в 2013 году и обращён к талантливым дизайнерам со всего мира. В рамках лекции Наталья Туровникова поделится с аудиторией своими знаниями и опытом в области модного самообразования и расскажет, где можно черпать информацию, на чьих историях стоит учиться и как правильно смотреть на мир моды.

Для участия требуется предварительная онлайн-регистрация по ссылке.