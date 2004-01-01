135185

Saami Party

Молодежное мероприятие в рамках празднования Международного дня коренных народов мира в Мурманске

0
Я иду
Ваша оценка
События: Концерты, Праздники, Мастер-класс.

Во время мероприятия специалисты Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области расскажут о реализуемых в нашем регионе молодежных проектах и возможностях участия в них.

Также для гостей насыщенная развлекательная программа: выступления сольных исполнителей Марины Гринчук и реппера Ярсэма Галкина, трогательные песни под гитару бардов Мурманской области, показ национального костюма.

Все желающие смогут принять участие в работе мастер-классов, приобрести навыки плетения поясов, изготовления изделий из корня, выжигания и резьбы.

Завершится мероприятие зажигательной кадрилью.

Организаторы мероприятия: Министерство по внутренней политики и массовым коммуникациям Мурманской области, государственное областное бюджетное учреждение «Мурманский областной центр коренных народов Севера» и кафе «StartUp». 

StartUp coffee
9 августа
18:00
Цены

Вход свободный

Смотрите также

135078135078
00
Acoustic 23
28 июля
Плавучий док

Последний концерт третьего сезона акустических концертов в Плавучем доке

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?