Saami Party
Молодежное мероприятие в рамках празднования Международного дня коренных народов мира в Мурманске
Молодежное мероприятие в рамках празднования Международного дня коренных народов мира в Мурманске
Во время мероприятия специалисты Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области расскажут о реализуемых в нашем регионе молодежных проектах и возможностях участия в них.
Также для гостей насыщенная развлекательная программа: выступления сольных исполнителей Марины Гринчук и реппера Ярсэма Галкина, трогательные песни под гитару бардов Мурманской области, показ национального костюма.
Все желающие смогут принять участие в работе мастер-классов, приобрести навыки плетения поясов, изготовления изделий из корня, выжигания и резьбы.
Завершится мероприятие зажигательной кадрилью.
Организаторы мероприятия: Министерство по внутренней политики и массовым коммуникациям Мурманской области, государственное областное бюджетное учреждение «Мурманский областной центр коренных народов Севера» и кафе «StartUp».
Вход свободный
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