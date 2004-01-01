Saami Party

Молодежное мероприятие в рамках празднования Международного дня коренных народов мира в Мурманске

Во время мероприятия специалисты Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области расскажут о реализуемых в нашем регионе молодежных проектах и возможностях участия в них.

Также для гостей насыщенная развлекательная программа: выступления сольных исполнителей Марины Гринчук и реппера Ярсэма Галкина, трогательные песни под гитару бардов Мурманской области, показ национального костюма.

Все желающие смогут принять участие в работе мастер-классов, приобрести навыки плетения поясов, изготовления изделий из корня, выжигания и резьбы.

Завершится мероприятие зажигательной кадрилью.

Организаторы мероприятия: Министерство по внутренней политики и массовым коммуникациям Мурманской области, государственное областное бюджетное учреждение «Мурманский областной центр коренных народов Севера» и кафе «StartUp».