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Самая красивая страна

Выставка фотографий финалистов всероссийского конкурса Русского географического общества 

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События: Выставки.

Выставка приурочена ко всемирному Дню окружающей среды и Дню эколога. В экспозиции будут представлены лучшие работы конкурса, иллюстрирующие красоту и уникальное разнообразие природы различных регионов России, а также фотографии, посвященные вопросам защиты флоры и фауны и сохранению культуры коренных малочисленных народов Севера.

Фотоконкурс Русского географического  общества «Самая красивая страна» проводится с 2015 года и посвящен сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде через искусство фотографии. 

Организаторы выставки: Мурманское областное отделение Русского географического общества и Информационный центр по атомной энергии

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