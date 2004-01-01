Выставка приурочена ко всемирному Дню окружающей среды и Дню эколога. В экспозиции будут представлены лучшие работы конкурса, иллюстрирующие красоту и уникальное разнообразие природы различных регионов России, а также фотографии, посвященные вопросам защиты флоры и фауны и сохранению культуры коренных малочисленных народов Севера.

Фотоконкурс Русского географического общества «Самая красивая страна» проводится с 2015 года и посвящен сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде через искусство фотографии.

Организаторы выставки: Мурманское областное отделение Русского географического общества и Информационный центр по атомной энергии