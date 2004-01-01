Сам себе дизайнер
Мастер-класс по рисованию на ткани
Мастер-класс по рисованию на ткани
У каждого есть старые, но очень любимые джинсы или футболка или рубашка! Выкинуть жалко, носить уже нельзя. Немного творчества и новая стильная и неповторимая вещь появится в вашем гардеробе!
Мария Важинская с удовольствием научит вас рисовать на ткани!
Приходиде! Мы будем дарить новую жизнь старым вещам!
Используется акриловая краска. Одежду можно стирать и гладить. Все материалы и напитки включены в стоимость! Количество мест ограничено!
Запись у Марии Важинской
600 р.