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Сам себе дизайнер

Мастер-класс по рисованию на ткани

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События: Мастер-класс.

У каждого есть старые, но очень любимые джинсы или футболка или рубашка! Выкинуть жалко, носить уже нельзя. Немного творчества и новая стильная и неповторимая вещь появится в вашем гардеробе!

Мария Важинская с удовольствием научит вас рисовать на ткани! 

Приходиде! Мы будем дарить новую жизнь старым вещам!

Используется акриловая краска. Одежду можно стирать и гладить. Все материалы и напитки включены в стоимость! Количество мест ограничено!

Запись у Марии Важинской

Ботаник
11 октября
18:30
Цены

600 р.

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