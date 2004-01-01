Мастер-класс по рисованию на ткани

Сам себе дизайнер

У каждого есть старые, но очень любимые джинсы или футболка или рубашка! Выкинуть жалко, носить уже нельзя. Немного творчества и новая стильная и неповторимая вещь появится в вашем гардеробе!

Мария Важинская с удовольствием научит вас рисовать на ткани!

Приходиде! Мы будем дарить новую жизнь старым вещам!

Используется акриловая краска. Одежду можно стирать и гладить. Все материалы и напитки включены в стоимость! Количество мест ограничено!

Запись у Марии Важинской