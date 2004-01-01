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Прямиком из Белорусии к нам летит Стас, но не просто Стас, а Стас Салют!

Диджей, продюсер и организатор имиджевых вечеринок в Минске, в которых своё участие приняла целая обойма артистов, чьи имена в мире электронной и академической сцены являются ключевыми: Giles Smith (UK), Move D (DE), Nicholas (IT), Anton Zap (RU), Vakula (UA), Tyree Cooper (USA), Iron Curtis (DE). Частый гость вечеринок и радиошоу в Европе и СНГ. На его счету несколько виниловых релизов, а также не так давно вышел диджитал EP в Детройте.

На этой вечеринке стоит побывать!





Salut 80' (Minsk)

Hakuna Matata

Vitaly Dremin