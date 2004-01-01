Salut 80
Вечеринка в Гарине!
Прямиком из Белорусии к нам летит Стас, но не просто Стас, а Стас Салют!
Диджей, продюсер и организатор имиджевых вечеринок в Минске, в которых своё участие приняла целая обойма артистов, чьи имена в мире электронной и академической сцены являются ключевыми: Giles Smith (UK), Move D (DE), Nicholas (IT), Anton Zap (RU), Vakula (UA), Tyree Cooper (USA), Iron Curtis (DE). Частый гость вечеринок и радиошоу в Европе и СНГ. На его счету несколько виниловых релизов, а также не так давно вышел диджитал EP в Детройте.
На этой вечеринке стоит побывать!
Salut 80' (Minsk)
Hakuna Matata
Vitaly Dremin
200 р.
Резерв столов по телефону: 78-22-11