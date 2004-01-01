Salon Sommelier

Ограничения: 18+

Эта встреча объединит тех, кто любит вино, интересуется винной культурой и хочет узнать о ней больше!

Какие вина стоит открыть для себя в этом сезоне? Как выбирать вино? Чему отдать предпочтение? Все это краткий перечень вопросов, ответы на которые вы узнаете, посетив наше мероприятие.

Гости салона смогут продегустировать более 30 видов вина из разных стран (Испания, Италия, Южная Африка).

Представлять вина будут сомелье, кависты, консультанты виноторговых компаний.

Будем рады видеть Вас!

Количество билетов ограничено!

Организатор салона – мурманский сомелье Анатолий Марков.

Место проведения: AZIMUT, 2 этаж, конференц зал Azimut - 3.