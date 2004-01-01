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Сады в живописи — от Моне до Матисса

Фильм-путешествие сквозь коллекцию импрессионистского, пост-импрессионистского и авангардного искусства первой половины ХХ века 

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Ограничения: 12+
События: Видеотрансляции, Лекции.

Клод Моне был одним из известнейших садоводов мирового искусства и, как следствие, важнейшей фигурой в истории живописи, посвящённой именно садам. Но он был далеко не одинок в своём интересе - достойный объект для своих художественных работ видели в саде такие мастера, как Ван Гог, Писсарро, Боннар, Сарджент и Матисс. Работы этих великих, а также многих других художников представлены в новой тематической выставке, организованной Кливлендским музеем искусства совместно с Королевской академией в Лондоне.

Не упуская ни малейшей детали, от украшения стен самой выставки до собственных садов художников, таких, как сад Клода Моне в Живерни или сад Эмиля Нольде в Зеебюлле, фильм отправляется в волшебное путешествие с намерением разобраться, как сад и возможности его видоизменения предоставили Моне и его современникам площадку для изучения абстрактного цвета, декоративного дизайна, экспрессивных мотивов и утопических идей.

Под руководством кураторов, художников и страстных садоводов это путешествие расскажет об эволюции современного сада в популярной культуре и причинах неугасающего интереса публики к нему. Считающиеся прекрасным пространством для исследования света, цвета и атмосферы, сады будоражили и будоражат воображение огромного количества художников. «Если не считать живописи и садоводства, то я ни на что гожусь», — говорил Моне. Для тех, кто, как и великий художник, интересуется и тем, и другим, лучшего фильма не найти.

Цены

300 р.

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