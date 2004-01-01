Сад в бутылке
Детский мастер-класс
Детский мастер-класс
Флорариум — это «растительная композиция в стеклянной ёмкости», мини-сад.
Делать будем флорариумы в стаканчиках, которые вы потом забираете с собой. Все материалы предоставляются мастером.
Флорариумы отлично подходят для украшения маленьких квартир, так как достаточно компактны и займут куда меньше места, чем массивные вазоны или кадки с высокими растениями.
На МК дети смогут сделать своими руками мини-сад, познав всю технологию от А до Я.
Вам дадут с собой памятку по уходу за таким чудом!
При правильном уходе могут радовать глаз до года, а то и больше.
500 р.
Обязательная предварительная запись здесь