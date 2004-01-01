С заботой о планете

Мурманчан ждет путешествие по зеленой планете, во время которого северяне примут участие в конкурсах и играх. В этот день гости мероприятия смогут высадить цветы в клумбы на площади перед Дворцом культуры. Эти первые цветы будут очень долгожданными после долгой зимы и подарят жителям Мурманска ощущение лета.

Цель мероприятия – показать важность бережного отношения к природе, привить чувство любви ко всему живому на Земле, расширить и углубить знания об окружающей среде.