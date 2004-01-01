С поля боя

Выставка рассказывает о развитии поискового движения в Мурманской области, о её организаторе-краеведе Льве Васильевиче Журине.

С 1959 года Лев Васильевич Журин начал заниматься поисковыми исследованиями мест боев в Заполярье на Мурманском направлении, организовал работу по сбору и перезахоронению останков погибших воинов, работал в архивах Подольска, Гатчины, Ленинграда по установлению имен воинов, координировал работу по благоустройству одиночных могил защитников Заполярья. Лев Васильевич является организатором благоустройства и увековечивания имен воинского захоронения у хребта Муста-Тунтури. Инициатор составления списка воинских захоронений и памятников боевой славы на Мурманском направлении. Автор проектов пяти памятников. С 1966 по 1991 годы Лев Васильевич избирался председателем областной общественной инспекции Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. В 1997 году Л.В. Журин удостоен звания Почетный гражданин города Мурманск. С 2000 по 2009 годы возглавлял областной совет ветеранов войны и труда.

На выставке будут представлены предметы, найденные поисковиками на месте боев на Мурманском направлении: ложки, котелки, каски, солдатские капсулы, компасы, фронтовые письма родным, часы и многое другое.

Из фондов областного краеведческого музея будут показаны предметы, поступившие в музей от жителей Мурманской области в разные годы: подсумок для патронов, солдатские ремни, полевые сумки, пилотки, части противотанковых и ручных гранат, документы бойцов, расшифрованные экспертами судебной экспертизы Министерства юстиции СССР.

Предметы на выставку предоставлены председателем координационного совета поисковых отрядов Мурманской области Константином Алексеевичем Добровольским и председателем областного Совета ветеранов Михаилом Григорьевичем Орешета.