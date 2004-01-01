146819

С песней по жизни

Концерт клуба авторской песни «Североморское шоссе»

0
Я иду
Ваша оценка
Ограничения: 0+
События: Концерты.

МБУК ДК «Судоремонтник» приглашает жителей и гостей Росляково на концерт клуба авторской песни «Североморское шоссе».

Коллектив является лауреатами всероссийских и международных конкурсов.

В их копилке огромное количество произведений, от патриотических до лирических песен.

Приходите и окунитесь в мир бардовской песни!

Цены

Вход свободный

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?