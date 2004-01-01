С песней по жизни

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МБУК ДК «Судоремонтник» приглашает жителей и гостей Росляково на концерт клуба авторской песни «Североморское шоссе».

Коллектив является лауреатами всероссийских и международных конкурсов.

В их копилке огромное количество произведений, от патриотических до лирических песен.

Приходите и окунитесь в мир бардовской песни!