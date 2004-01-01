С мольбертом по земному шару

Выставка приглашает познакомиться с творчеством неординарного художника-баталиста Василия Верещагина. Живописец прошел большой и трудный боевой путь, был ранен, награжден Георгиевским крестом, участвовал в штурме Плевны и в битве за Шипку. Верещагин изучил войну настолько хорошо, что мог бы написать о ней целую энциклопедию. И он написал – красками на холстах. В его картинах почти нет атак, маневров и помпезных парадов. Зато много такой войны, о которой не принято говорить. Сегодня творческое послание Верещагина актуально настолько, что от исторических и социальных параллелей становится не по себе.

Свою работу над Балканской серией о событиях русско-турецкой войны он описывал так: «Возьмешься писать, разрыдаешься, бросишь... За слезами ничего не видно...». И это чувство передаётся зрителю. Когда в 1901 г. была учреждена Нобелевская премия, то первым лауреатом Премии Мира мог оказаться русский художник-баталист – его выдвигали на соискание. В том году победил Анри Дюнан, основатель Красного Креста…

На выставке представлены художественные альбомы и собственные книги Василия Васильевича: дневники «На войне в Азии и Европе. 1868-1882», «Очерки, наброски, воспоминания», а также «Воспоминания сына художника», написанные Верещагиным-младшим. Интересный взгляд на творчество художника и его место в истории русского и мирового искусства изложен в книге Алексея Бобрикова «Другая история русского искусства».