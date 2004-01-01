Мурманская областная научная библиотека открывает новый цикл встреч с интересными людьми разных профессий.

На первой встрече мурманчане смогут задать вопросы Никите Анатольевичу Большакову – самому молодому директору школы в России.

В 2015 году Никита Большаков с отличием закончил Мурманский арктический государственный университет. Год преподавал историю в Никеле. В 2016 году он был назначен директором средней школы в поселке Туманный.

Став директором школы в 22 года, Никита Большаков попал в Книгу рекордов России. С таким результатом он потеснил предыдущего рекордсмена – Евгения Валериевича Ульянова из города Кумертау Башкортостана. Тот стал директором в 25 лет.

Как быть руководителю, когда он приходит в коллектив, где подчиненные старше его? Каким должен быть современный директор школы? Эти и другие вопросы вы сможете задать Никите Анатольевичу в рамках встречи «С места – в карьеру».

В мероприятии примут участие студенты Мурманского арктического государственного университета и учащиеся Мурманского педагогического колледжа.