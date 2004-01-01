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С любовью к танцу

Концерт Заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Сполохи»

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События: Концерты.

12 декабря «Сполохам» исполнится 47 лет! В преддверии этого замечательного события коллектив представит мурманчанам концертную программу «С любовью к танцу», в которую войдут номера «золотого фонда»: «Северная плясовая», «Ухажеры», «Вдоль по Питерской», «Мы веселые подружки» и др.

«Сполохи» – это ослепительные костюмы, отточенное мастерство, искромётность, задор, веселье, юмор, сумасшедший темп. Коллектив отличает высокий профессионализм, сценическая культура, яркий и выразительный репертуар. Одной из главных особенностей коллектива можно назвать трепетное отношение педагогов и воспитанников к сохранению культурного наследия, искреннюю любовь к народному танцу и, безусловно, высокое хореографическое мастерство его исполнения.

Каждый танец коллектива – маленький спектакль с неподражаемыми характерами, тщательно отработанным сюжетом и неповторимой техникой исполнения.

ДК им. С.М. Кирова
10 декабря
15:00
Цены

Дополнительная информация: 45-17-90

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