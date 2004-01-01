Почему Дали был одержим хлебом, Рембрандт изображал на своих картинах бычьи туши, а на картинах Матисса часто встречаются апельсины? Известный ресторатор и знаток живописи Оливер Пейнтон ответит на эти вопросы.

Помимо своей преданной любви к кулинарному искусству, он является страстным коллекционером живописи и истинным знатоком истории искусств. В этом сериале Пейтон решил объединить две своих страсти — к высокой кухне и к художественным шедеврам. Он отправляется в те места, где жили и творили великие мастера, чтобы окунуться в атмосферу, их окружавшую. Во время своих поездок Пейтон работает с шеф-поварами из разных стран, воссоздавая кулинарные шедевры, изображенные известными художниками.

В программе «Съедобная история искусств» десять серий, каждая из которых посвящена ряду великих полотен.

05.10 – Серия № 1. ЧТО В МЕНЮ?

12.10 – Серия № 2. КИСТЬ, СМОЧЕННАЯ ВИНОМ

19.10 – Серия № 3. МЯСНОЕ ИСКУССТВО

29.10 – Серия № 4. ЕДИМ С ПИКАССО

02.11 – Серия № 5. СИЛА МОРЯ

09.11 – Серия № 6. ЕДА НА ПРОДАЖУ

16.11 – Серия № 7. ФРУКТОВАЯ ПАЛИТРА

23.11 – Серия № 8. КВАДРАТНАЯ ЕДА

30.11 – Серия № 9. ХОРОШО ПРОПЕЧЕННЫЙ

07.12 – Серия № 10. ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ