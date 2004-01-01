С чего начинался музей
Выставка предметов, поступивших в музей в первый год его работы
Выставка предметов, поступивших в музей в первый год его работы
Посетители увидят живопись, графику и декоративно-прикладное искусство. В экспозиции представлены произведения Виталия Николаевича Бубенцова, Сергея Юрьевича Чеботаря, Никиты Ростиславовича Духно и других известных художников. Выставка работает до 1 марта 2020 года.
Выставка изданий, посвященная Дню заповедников и национальных парков
Выставка к 80-летию со дня рождения графика, заслуженного художника РСФСР Бориса Федоровича Французова