Выставка предметов, поступивших в музей в первый год его работы

С чего начинался музей

Посетители увидят живопись, графику и декоративно-прикладное искусство. В экспозиции представлены произведения Виталия Николаевича Бубенцова, Сергея Юрьевича Чеботаря, Никиты Ростиславовича Духно и других известных художников. Выставка работает до 1 марта 2020 года.