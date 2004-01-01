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С чего начинался музей

Выставка предметов, поступивших в музей в первый год его работы

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События: Выставки.

Посетители увидят живопись, графику и декоративно-прикладное искусство. В экспозиции представлены произведения Виталия Николаевича Бубенцова, Сергея Юрьевича Чеботаря, Никиты Ростиславовича Духно и других известных художников. Выставка работает до 1 марта 2020 года.

Художественный музей
c 3 января по 1 марта

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