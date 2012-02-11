С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…

Ежегодно фестиваль становится местом встречи боевых друзей. Из городов и посёлков, военных гарнизонов области съезжаются ветераны Афганистана и те, кто хочет выразить им своё уважение и благодарность. В мероприятии принимают участие творческие коллективы и отдельные исполнители из числа военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств, гражданского персонала, ветераны армии и флота, члены военно-патриотических клубов и объединений их городов Мурманск, Оленегорск, Гаджиево, Снежногорск, Полярные Зори, поселков Кильдинстрой, Спутник, Алакуртти, Печенга, Протоки и Зеленоборский.

По традиции в рамках фестиваля состоятся семинар для участников молодежных военно-патриотических общественных организаций, концерт ярославского вокально-инструментального ансамбля «Каскад», а также митинг и возложение цветов к мемориалу «Памяти павших ради живых».

Программа фестиваля

11 февраля:

13:00 – в Центре культуры и досуга «Полярная звезда» состоится торжественное открытие фестиваля, а в

14:30 – конкурсные прослушивания в номинациях «Солисты», «Ансамбли» и «Авторы-исполнители песен собственного сочинения. В 17.00 жители и гости города смогут посетить концерт ярославского вокально-инструментального ансамбля «Каскад» в Доме культуры «Горняк».

12 февраля:

13:15 – митинг и возложение цветов к мемориалу «Памяти павших ради живых» (г. Оленегорск, Ленинградский проспект, 5).

14:00 – лауреаты и призеры фестиваля исполнят творческие номера на гала-концерте в Центре культуры и досуга «Полярная звезда».

Все участники фестиваля награждаются Дипломами. Победителям фестиваля присуждаются специальные Дипломы, Дипломы I, II, III степени в каждой номинации, памятные сувениры.

Мероприятие направлено на увековечение памяти воинов, погибших при исполнении воинского долга, привлечение внимания общества к проблемам ветеранов боевых действий, выявление, популяризацию и поощрение одаренных авторов и исполнителей песен гражданской и патриотической тематики.