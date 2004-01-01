Рыцарский турнир

Ограничения: 12+

Мероприятие проводится с целью содействия социокультурной активности молодежи с ограниченными возможностями здоровья и привлечения внимания общества к их созидательно-творческой деятельности.

Тема турнира – «Герои Древней Греции».

Каждый конкурсант построит свое выступление на основе мифов и легенд Древней Греции. Участники представят членам жюри и зрителям визитные карточки во время этапа «Дельфийские оракулы», «Чудеса Древней Греции» раскроют творческие способности конкурсантов, а «Путеводная нить» позволит участникам продемонстрировать свои спортивные навыки. Во время этапа «Колесо времени» юноши предстанут в образе Греческих героев.

Все участники конкурса награждаются памятными дипломами и сувенирами. Победителю вручается диплом лауреата конкурса.