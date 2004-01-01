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Рыцари юмора

Выставка книг лучших российских и зарубежных юмористов и сатириков

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События: Выставки.

Читатели смогут встретиться с Федотом-стрельцом Леонида Филатова и бравым солдатом Швейком – бессмертным персонажем Ярослава Гашека. Вспомнить любимые книги детства: истории про Карлсона, Муми-троллей, четвероногих пациентов Джеймса Хэрриота.

Ильф и Петров, Диккенс и Лем, Аверченко и Булгаков – имена, тех писателей, книги которых также представлены на выставке.

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