Рыцари юмора

Выставка книг лучших российских и зарубежных юмористов и сатириков

Читатели смогут встретиться с Федотом-стрельцом Леонида Филатова и бравым солдатом Швейком – бессмертным персонажем Ярослава Гашека. Вспомнить любимые книги детства: истории про Карлсона, Муми-троллей, четвероногих пациентов Джеймса Хэрриота.

Ильф и Петров, Диккенс и Лем, Аверченко и Булгаков – имена, тех писателей, книги которых также представлены на выставке.