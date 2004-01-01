Рыцари юмора
Выставка книг лучших российских и зарубежных юмористов и сатириков
Выставка книг лучших российских и зарубежных юмористов и сатириков
Читатели смогут встретиться с Федотом-стрельцом Леонида Филатова и бравым солдатом Швейком – бессмертным персонажем Ярослава Гашека. Вспомнить любимые книги детства: истории про Карлсона, Муми-троллей, четвероногих пациентов Джеймса Хэрриота.
Ильф и Петров, Диккенс и Лем, Аверченко и Булгаков – имена, тех писателей, книги которых также представлены на выставке.
Выставка графики Андрея Лежова
Выставка графики Андрея Ветрогонского