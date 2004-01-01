Рыцари параллельных миров

Произведения этого жанра полны загадочности, неизведанности, манят сказочностью и волшебством.

«Часодеи» — популярная серия книг писательницы Натальи Щербы, написанная в жанре подростковой фантастики. Главной героиней серии является юная волшебница Василиса Огнева, попавшая в особый мир, жители которого умеют управлять временем. По сюжету юную Василису внезапно забирает от опекунши отец, которого она прежде не видела. Его семья не рада девочке, а вокруг творятся странные вещи — гости исчезают прямо сквозь стены. Василиса узнаёт о том, что существует другой мир, помимо Земли – загадочная Эфлара.

В романе «Обитаемый остров» Аркадия и Бориса Стругацких землянин Максим Каммерер, попав на планету Саракш, сталкивается с апокалипсической жестокостью, подлостью, цинизмом. Ему предстоит сделать непростой выбор между правдой и ложью, долгом и предательством, честью и бесчестьем.

На выставке представлены любимые книги почитателей литературы об иных мирах: «Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкина, «Гарри Поттер» Джоан Роулинг, «Перси Джексон и похититель молний» Рика Риордана, «Звёздная пыль» Нил Геймана.

Выставка работает в зале художественной литературы с 1 по 31 октября.