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Рыбный Мурман в кавычках и без

Презентация книги Виктора Георги

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События: Презентации.

Двухтомное издание  «Рыбный Мурман в кавычках и без» известного журналиста Виктора Георги написано в жанре документально  публицистических хроник.

Виктор Сергеевич  работал корреспондентом, редактором, главным редактором еженедельника «Рыбный Мурман», последний номер которого вышел в свет весной 2000 года.  Как выживала рыбная отрасль нашего региона во второй половине XX века, как балансировала на перестроечных волнах перемен, как менялись функции и названия объединения «Севрыба»? Об этом и многом другом читатели узнавали  из свежих выпусков любимой газеты «Рыбный Мурман».

В книге Георги дана панорама социально-экономической, политической жизни региона в самый важный и драматичный период развития нашей страны, период, в котором довелось жить и работать многим северянам. Второй том издания – рассказ о том, как входили в рыночные отношения, пытаясь остаться «на плаву», крупнейшие флота и предприятия отрасли: «Мурманрыбпром», «Севрыбпромразведка», судоверфь, рыбокомбинат; как первым акционировался «Севрыбхолодфлот».

Виктор Сергеевич рассказывает о специалистах рыбной отрасли, моряках, рыбаках, ветеранах, журналистах газеты «Рыбный Мурман».

С двухтомником  Виктора Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без» можно  познакомиться в разделе «Авторы Мурмана» полнотекстовой электронной библиотеки «Кольский Север».

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