Териберский Дом Культуры приглашает жителей области и всех интересующихся северной поморской культурой на открытый сельский праздник «Рыбка-Окунёчек».



«Рыбка-Окунёчек» – это серия праздничных и познавательных мероприятий, приуроченных к одному из главных и любимых всеми северянами праздников – Дню Рыбака.



Открытый - потому что рады всем желающим, поморский - потому как живем у самого моря и связаны с ним неразрывно, фестиваль - потому как фестивалить в посёлке нынче стало модно. Вот мы и решили показать, как гуляют в Териберке: с песнями, танцами и самодеятельными артистами со всей области. А также мастер-классами, музейными экспозициями, семинарами и круглым столом "Сохранение культурного и исторического наследия в малонаселенных районах Кольского Севера".



«Приглашаем жителей и гостей села Териберка на Второй открытый поморский Фестиваль «Рыбка-окунечек-2018» и Фестиваль культуры народов севера «Сказки на песке»! Ждем вас!» - говорит Ольга Николаевна, директор териберского Дома культуры, организатор фестиваля.