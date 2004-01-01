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Рыбка-Окунёчек

Второй Открытый поморский фестиваль на берегу Баренцева моря

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События: Фестивали, Праздники.

Териберский Дом Культуры приглашает жителей области и всех интересующихся северной поморской культурой на открытый сельский праздник «Рыбка-Окунёчек». 

«Рыбка-Окунёчек» – это серия праздничных и познавательных мероприятий, приуроченных к одному из главных и любимых всеми северянами праздников – Дню Рыбака. 

Открытый - потому что рады всем желающим, поморский - потому как живем у самого моря и связаны с ним неразрывно, фестиваль - потому как фестивалить в посёлке нынче стало модно. Вот мы и решили показать, как гуляют в Териберке: с песнями, танцами и самодеятельными артистами со всей области. А также мастер-классами, музейными экспозициями, семинарами и круглым столом "Сохранение культурного и исторического наследия в малонаселенных районах Кольского Севера". 

«Приглашаем жителей и гостей села Териберка на Второй открытый поморский Фестиваль «Рыбка-окунечек-2018» и Фестиваль культуры народов севера «Сказки на песке»! Ждем вас!» - говорит Ольга Николаевна, директор териберского Дома культуры, организатор фестиваля.

Териберка
c 7 по 8 июля

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