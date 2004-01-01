Рыбацкие сети

День рыбака – это профессиональный праздник, который традиционно отмечается в России во второе воскресенье июля. Он учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР 3 мая 1965 года.

Это интересная, но нелёгкая профессия, и чтобы преуспеть в ней, нужно любить море, не бояться физических нагрузок, тяжёлых условий труда, быть готовым работать в любое время дня и ночи, в любую погоду.

Свой профессиональный праздник в этот день отмечают также работники рыбной отрасли, в чьи задачи входит ведение и обеспечение промысла, - рыбообработчики, сотрудники органов рыбоохраны, рыбоводных заводов, отраслевые научно-исследовательские институты и коллективы учебных заведений.

День рыбака - праздник радостный для большинства мурманчан. Ведь во многих семьях есть целые династии рыбаков. Этот промысел занимает важное место в экономике региона. Поэтому мурманчане всегда празднуют День рыбака с размахом. По сути, это еще один День города.

На выставке представлены материалы из различных периодических журналов: «Наука и бизнес на Мурмане», «Рыбная промышленность», «Рыбное хозяйство», «Рыбные ресурсы», «Пищевая промышленность», «Рыболов-Elite» и др. Они рассказывают об истории и традициях праздника, о развитии рыболовства, о современном рыбхозяйственном комплексе, о тружениках моря и их нелегком труде, и просто о любителях рыбной ловли.

Выставка работает в зале городского абонемента.