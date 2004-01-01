Легендарный участник самого крутого и рейтингового телепроекта на российском телевидении «Дом-2» в Мурманске

Ограничения: 18+

Легендарный участник самого крутого и рейтингового телепроекта на российском телевидении «Дом-2», шоумен, телерадиоведущий и просто любимчик миллионов: Рустам Солнцев! И его фирменная вечеринка «ЗВЕЗДА ШОУ»!

Его появление на сцене это всегда скандал и фурор!

Не упустите возможность сделать selfie с самым эпатажным участником проекта ДОМ-2 Рустамом Солнцевым!

Отдыхаем по-взрослому! Устроим танцевально-коктейльное безумие! Построй свою любовь в баре ХххХ!