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Рустам Солнцев

Легендарный участник самого крутого и рейтингового телепроекта на российском телевидении «Дом-2» в Мурманске

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Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

Легендарный участник самого крутого и рейтингового телепроекта на российском телевидении «Дом-2», шоумен, телерадиоведущий и просто любимчик миллионов: Рустам Солнцев! И его фирменная вечеринка «ЗВЕЗДА ШОУ»!

Его появление на сцене это всегда скандал и фурор!

Не упустите возможность сделать selfie с самым эпатажным участником проекта ДОМ-2 Рустамом Солнцевым!

Отдыхаем по-взрослому! Устроим танцевально-коктейльное безумие! Построй свою любовь в баре ХххХ!

XXXX
4 февраля
Цены

Накажи стол по телефону: 8 (8152) 25-19-19

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