Рустам Солнцев
Легендарный участник самого крутого и рейтингового телепроекта на российском телевидении «Дом-2» в Мурманске
Легендарный участник самого крутого и рейтингового телепроекта на российском телевидении «Дом-2» в Мурманске
Легендарный участник самого крутого и рейтингового телепроекта на российском телевидении «Дом-2», шоумен, телерадиоведущий и просто любимчик миллионов: Рустам Солнцев! И его фирменная вечеринка «ЗВЕЗДА ШОУ»!
Его появление на сцене это всегда скандал и фурор!
Не упустите возможность сделать selfie с самым эпатажным участником проекта ДОМ-2 Рустамом Солнцевым!
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