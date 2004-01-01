Русскому Слову посвящается

Первая часть экспозиции посвящена Дню славянской письменности и культуры.

На выставке представлены факсимильные издания первых русских рукописных книг – «Остромирово Евангелие» 1056-1057 гг., «Изборник Святослава» 1073 г. и «Киевская Псалтирь» 1397 г. Это точные копии знаменитых книг, к каждой из которых прилагаются научные комментарии. Особое место на выставке занимает подарочное издание «Кирилл и Мефодий – первоучители и просветители славянские».

Выставка знакомит с книгами об истории письменности различных народов – от иероглифа до буквы, с учебной и научно-популярной литературой, посвященной старославянскому и церковнославянскому языкам. Журнальные статьи рассказывают о моравском князе Ростиславе, отправившем посольство в Константинополь с призывом «Пришлите нам учителей!». Этот призыв был услышан императором Михаилом, который послал в Моравию Кирилла и Мефодия для создания славянской азбуки и перевода на нее богослужебных книг. Выставка содержит издания, рассказывающие о берестяных грамотах Новгорода Великого – огромном открытии, позволившем узнать, как учились и переписывались друг с другом наши далекие предки. Здесь представлены работы выдающихся историков и археологов Артемия Арциховского, Валентина Янина, Андрея Зализняка.

Вторая часть выставки посвящена Дню русского языка, иначе называемому Пушкинским днем. Здесь читатели смогут познакомиться с биографией великого поэта, исследованиями его творчества, его христианскими воззрениями. Несомненный интерес представляют книги Ларисы Черкашиной «Святая родина моя: По следам Пушкина-христианина» и «Пушкин и Романовы», Любви Краваль «Рисунки Пушкина как графический дневник». Ряд изданий посвящен музеям Пушкина, пушкинским местам, воссозданию атмосферы пушкинского времени. Особое внимание уделено книгам, рассказывающим о Пушкине как о творце современного языка. Среди них, Александр Федоров «Пушкин – преобразователь русского литературного языка», Борис Гаспаров «Поэтический язык Пушкина», Владимир Мусатов «Пушкинская традиция в русской поэзии первой половины XX века». Представлены также издания, посвященные эволюции русского литературного языка, и занимательные книги о фонетике, фразеологии, о загадках слов.