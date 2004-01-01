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Русское православное зодчество: храмы России

Выставка-проект Детской галереи города Апатиты

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События: Выставки.

Апатитская детская галерея завершает 2017 год выставкой, посвященной русскому православному зодчеству. Она экспонируется в рамках художественно-образовательного проекта «Диалог культур», который на этот раз обращен к отечественному культурному наследию.

На выставке будет представлено около 20 работ юных художников, посвященных храмам России.

Художественный музей
c 6 по 31 декабря
Цены

Информация по телефону: 45-03-85

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