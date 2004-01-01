Русское православное зодчество: храмы России

Апатитская детская галерея завершает 2017 год выставкой, посвященной русскому православному зодчеству. Она экспонируется в рамках художественно-образовательного проекта «Диалог культур», который на этот раз обращен к отечественному культурному наследию.

На выставке будет представлено около 20 работ юных художников, посвященных храмам России.