Русское православное зодчество: храмы России
Выставка-проект Детской галереи города Апатиты
Выставка-проект Детской галереи города Апатиты
Апатитская детская галерея завершает 2017 год выставкой, посвященной русскому православному зодчеству. Она экспонируется в рамках художественно-образовательного проекта «Диалог культур», который на этот раз обращен к отечественному культурному наследию.
На выставке будет представлено около 20 работ юных художников, посвященных храмам России.
Информация по телефону: 45-03-85
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