Мурманская областная научная библиотека приглашает на презентацию новой книги Дмитрия Балашова «Русский узел», подготовленной к 90-летию со дня рождения писателя.

Дмитрий Балашов (1927-2000) известен как автор исторической прозы и исследователь поморского фольклора. С его именем тесно связана история Кольского края. Именно он сделал первые шаги по пути сохранения культуры Терских поморов. Дмитрий Михайлович одним из первых поддержал идею мурманского писателя Виталия Маслова о возрождении празднования Дня славянской письменности. С 2001 года в Мурманской области традиционно проводятся «Балашовские чтения» - это своего рода научный, культурный памятник писателю.

Новая книга знакомит с еще одной гранью творчества Дмитрия Балашова - его поэзией. В сборник вошли стихи, написанные в разные годы жизни писателя. Есть еще одна особенность этой книги – гражданская и любовная лирика в ней перемежается с теплыми и искренними воспоминаниями вдовы писателя Ольги Балашовой.

На презентацию приглашены историки, писатели, краеведы, педагоги, студенты. Новую книгу мурманским читателям представит вдова писателя – Ольга Николаевна Балашова.