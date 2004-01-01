Русский Размер
Самые любимые, яркие и танцевальные хиты от одной из самых модных групп девяностых
Самые любимые, яркие и танцевальные хиты от одной из самых модных групп девяностых
Большой Праздничный концерт с участием специальных гостей: группы «Русский Размер»
В программе:
гламурный ведущий А.Синицын исполняет все твои желания
невероятный перфоманс - венецианский карнавал от dance-clab «Фаворит»
изюминка ночи - эротик-battle Москва VS Санкт-Петербург
брутальный Гладиатор против императорского Мавра
цветы, шампанское, нежные слова на входе дарят галантные кавалеры
Когда уходит зима – тебя встречает весна!
Подробности по телефону: 75-00-05
Билеты уже в продаже!
Юбилейный региональный конкурс красоты и таланта