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Русский Размер

Самые любимые, яркие и танцевальные хиты от одной из самых модных групп девяностых

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События: Концерты.

Большой Праздничный концерт с участием специальных гостей: группы «Русский Размер»

В программе:

гламурный ведущий А.Синицын исполняет все твои желания

невероятный перфоманс - венецианский карнавал от dance-clab «Фаворит»

изюминка ночи - эротик-battle Москва VS Санкт-Петербург

брутальный Гладиатор против императорского Мавра 

цветы, шампанское, нежные слова на входе дарят галантные кавалеры

Когда уходит зима – тебя встречает весна!

Мега Кружка - 9
7 марта
23:00
Цены

Подробности по телефону: 75-00-05 

Билеты уже в продаже!

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