Русский фарфор ХХ века

Выставка из собрания музея и частных коллекций

На выставке мелкой пластики зрители увидят произведения знаменитых скульпторов и художников этих предприятий: Константина Андреевича Сомова, Асты Давыдовны Бржезицкой, Бориса Яковлевича Воробьева, Софьи Борисовны Велиховой, Галины Сергеевны Столбовой и многих других.