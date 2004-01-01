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Русский фарфор ХХ века

Выставка из собрания музея и частных коллекций

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События: Выставки.

На выставке мелкой пластики зрители увидят произведения знаменитых скульпторов и художников этих предприятий: Константина Андреевича Сомова, Асты Давыдовны Бржезицкой, Бориса Яковлевича Воробьева, Софьи Борисовны Велиховой, Галины Сергеевны Столбовой и многих других.

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