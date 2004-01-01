Русский фарфор ХХ века
Выставка из собрания музея и частных коллекций
Выставка из собрания музея и частных коллекций
На выставке мелкой пластики зрители увидят произведения знаменитых скульпторов и художников этих предприятий: Константина Андреевича Сомова, Асты Давыдовны Бржезицкой, Бориса Яковлевича Воробьева, Софьи Борисовны Велиховой, Галины Сергеевны Столбовой и многих других.
Выставка изданий, посвященная Международному дню 8 марта
Выставка знакомит посетителей музея с произведениями знаменитых старейших художественных промыслов России.