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Русский акварельный портрет середины-второй половины XIX века

Выставка постеров из собрания Государственного исторического музея

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События: Выставки.

В экспозиции представлено 24 постера из собрания Государственного исторического музея.

Жанр графического портрета во второй половине XIX века постепенно угасает вместе со старым укладом жизни. Однако выдержать конкуренцию с мастерами фотографии было под силу художникам, виртуозно владевшим акварельной техникой.

Эволюция русского акварельного портрета середины — второй половины XIX века представляется одним из самых интересных явлений изобразительного искусства, но не меньшего внимания заслуживают и лица, изображённые на портретах.

Художественный музей
c 8 февраля по 19 марта
Цены

Дополнительная информация по телефону: 450-385 

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