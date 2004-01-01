Русский акварельный портрет середины-второй половины XIX века

В экспозиции представлено 24 постера из собрания Государственного исторического музея.

Жанр графического портрета во второй половине XIX века постепенно угасает вместе со старым укладом жизни. Однако выдержать конкуренцию с мастерами фотографии было под силу художникам, виртуозно владевшим акварельной техникой.

Эволюция русского акварельного портрета середины — второй половины XIX века представляется одним из самых интересных явлений изобразительного искусства, но не меньшего внимания заслуживают и лица, изображённые на портретах.