Русский акварельный портрет середины-второй половины XIX века
Выставка постеров из собрания Государственного исторического музея
Выставка постеров из собрания Государственного исторического музея
В экспозиции представлено 24 постера из собрания Государственного исторического музея.
Жанр графического портрета во второй половине XIX века постепенно угасает вместе со старым укладом жизни. Однако выдержать конкуренцию с мастерами фотографии было под силу художникам, виртуозно владевшим акварельной техникой.
Эволюция русского акварельного портрета середины — второй половины XIX века представляется одним из самых интересных явлений изобразительного искусства, но не меньшего внимания заслуживают и лица, изображённые на портретах.
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Выставка Маргариты Хабаровой
Фотовыставка, организованная совместно с объединением «Сияние Хэседа»